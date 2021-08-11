Vali Akbıyık, sınırda kahramanları ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kuzey Irak sınırında vatan nöbeti tutan kahraman Mehmetçikleri ziyaret etti.
Vali Akbıyık, Irak’ın sıfır noktasında bulunan Aktütün 6. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret etti. Vali Akbıyık, sınırda vatan nöbeti tutan Kahraman Mehmetçiklere görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi. Vali Akbıyık'ın sınırdaki ziyaretleri sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.