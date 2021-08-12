Hakkari'de PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK´lı teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesi kırsalında, PKK´lı teröristlere yönelik 'Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü/Bölük-1 Operasyonu' düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi taramalarında, 3 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeklere ait 24 şarjör ve 312 mermi, 1 RPG-7 roketatar namlusu, 8 el bombası, 1 Bixi namlusu, 2 Bixi mayonu, 8 uçaksavar mühimmatı, 16 rulo kablo, 2 ayrı paket içerisinde TNT patlayıcı, 1 C4 tipi patlayıcı, 1 adet 4´lü pil bloğu, 1 dürbün, 1 monitör, 1 adet 4´lü şarjör kütüklüğü, 2 palaska ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-08-12 12:41:28
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