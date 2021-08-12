Şemdinli’de Nehri Gençlik Kitap Kahve açıldı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ‘Gençlik Projeleri Destek Programı’ kapsamında finanse edilen ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen ‘Nehri Şemdinli Gençlik Kitap Kahve’ projesi hizmete açıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı’na ait 340 metrekarelik alanda oluşturulan proje, 12 ay sürecek. Proje açılışına Şemdinli İlçe Kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cahit İnan, kurum amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. 1024 yaş arasına hitap eden proje kapsamında; ergenlik dönemi ve sağlıklı iletişim eğitimi, ergenlerde duygusal beceri geliştirme eğitimi, dijital medya okuryazarlığı eğitimi, masa tenisi eğitimi, satranç eğitimi ve akıl zeka oyunları eğitimi verileceğini ifade eden yetkililer, ayrıca alanın kitap okuma ve ders çalışma etkinliklerinde de kullanılacağını söylediler.

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