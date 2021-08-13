Hakkari'de camiler dezenfekte edildi

Hakkari Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında kentteki tüm camileri dezenfekte etti.
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekipleri, kentteki camileri hijyen kurallarına uygun bir şekilde dezenfekte etti. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kentte bulunan tüm camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştirildiğini belirttiler. Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için dezenfekte çalışmalarının devam ettiği ifade ettiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.