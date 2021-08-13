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Hakkarili annelerin eylemi 14. haftada

İHA

Hakkarili annelerin eylemi 14. haftada

Hakkari’de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, eylemlerinin 14. haftasında da HDP il binası önünde oturma eylemi yaptı.
Hakkari’de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP il binası önünde 14. kez oturma eylemi ve basın açıklaması yaptı. Terör mağduru aileler, Mukaddes Akar Sokağı'nda bir araya gelerek HDP İl Başkanlığı önüne kadar ’’Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP’’ sloganlarıyla yürüyüş yaptı. Annelerin sesini bastırmak için parti binasında çalınan müzik ise ailelerin tepkisine neden oldu.
Basın açıklamasını okuyan Leyla Çiftçi, "Bu terör belası dolayısıyla ölen Türkiye’nin tüm evlatları için ayrı ayrı üzülüyoruz. Terörün sebep olduğu ölümlerde siz payınızı istediğiniz kadar inkar edin halk biliyor. Evlatlarını hain terör örgütünün elinde kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler, çocuklara kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık diliyoruz. Bu haklı davamıza kimsenin duyarsız kalmasını istemiyoruz” şeklinde konuştu.
Aileler, daha sonra sesiz bir şekilde dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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