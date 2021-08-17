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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova Cengiz Topel Caddesi yenileniyor

İHA

Yüksekova Cengiz Topel Caddesi yenileniyor

Hakkari Yüksekova ilçesinin Cengiz Topel Caddesinde yarım kalan yol, kaldırım ve köprü çalışmalarına başlamasıyla, caddeye yeni imaj kazandırılacak.
Bir yıldan fazladır Cengiz Topel Caddesinin, Ziraat Bankası istikametinden başlayan ve Fly Center İş Merkezine kadar olan yol, kaldırım ve köprü çalışması yarım bırakılmıştı. Yapılan girişimlerin sonucunda ilçeye gelen Karayolları Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan ile Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, yarım kalan çalışmaları yerinde inceleyerek, tekrar başlaması için start verdiler. Verilen startla beraber Yüksekova Cengiz Topel Caddesi’nin yarım kalan yol, kaldırım ve köprü çalışmalarını karayolları bünyesindeki ‘’YNS Beton’’ yüklenici firması tarafından yapılmaya başlandı.
Yüksekova caddelerinin modern görünüm kazanacağını belirten İnşaat Mühendisi Cihat Ertuğrul, ‘‘Şu an yaptığımız çalışmalar için ilçenin Cengiz Topel Caddesindeyiz. Caddenin her iki tarafında da çalışmalarımız devam edecektir. İlk çalışmamız Ziraat bankasının yanında başladı, köprü tarafına kadar sürdü. Çarşı merkezinin içinde bulunan iki taraftaki köprüleri yıkıp, yeni köprüler inşa edeceğiz. Köprülerimiz arasındaki 7 metreyi 3 metreye indireceğiz. Köprülerimiz genişleyecek ve daha iyi olacaktır. Çalışmalarımızın bitmesiyle beraber Yüksekova modern bir yola sahip olacak. Hem alt yapıyla hem üst yapıyla Yüksekova trafiğine yardımcı olup güzel bir yola kavuşacak. Bu çalışmalarımızı 3 ay içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Alt yapılar sıkıntı çıkartmadığı sürece erken biter çalışmalarımız inşallah. Yüksekova’mıza hayırlı olsun’’ dedi.
Yapılan çalışmalarda Yüksekova Belediyesi zabıta ekipleri ve VEDAŞ ekipleri de yer aldı.

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