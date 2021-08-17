Yüksekovalılar 'Mavi' kategoride kalmak için aşılarını yaptırmaya devam ediyor

Türkiye korona virüs aşılamasında ‘Mavi’ kategoride kalmayı başaran Yüksekova ilçesinde vatandaşlar aşılarını yaptırmaya devam ediyor.

Korona virüs aşılama haritasında Hakkari’nin Yüksekova ilçesi ‘Mavi’ kategoride yer almayı başardı. İlçede sağlık görevleri, ev ev, köy köy gezip, sınırın sıfır noktasına giderek aşılama çalışmalarını sürdürüyorlar. Sağlıkçıların büyük özveri ile çalıştıklarını gören vatandaşlar da vakit kaybetmeden aşılarını yaptırıyor. İlçenin farklı noktalarına kurulan randevusuz aşı çadırları yoğun ilgi görürken, sağlıkçılar düğünleri ve esnafı da gezerek aşılamaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Hakkari, yüzde 75’in üstüne çıkan aşılanma oranıyla, Covid19 Risk Haritasında düşük riskli iller arasına girdi! Sahadaki uzmanlarımızdan aşı konusunda bilgi alarak karar veren, ekiplerimizi konukları gibi ağırlayarak aşılarını olan Hakkâri insanına teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

1. doz aşısını yaptıran Asiye Akdoğan, "Bugün gelip sıkıntısızca 1. doz aşımızı yaptık. Sağlıkçılarımızın bu başarısını yürekten kutluyorum. Mavi’deyiz mavide kalmak için aşılarımızı yapalım. Geciktirmeyelim. İnşallah kısa sürede bu illet hastalık biter Allah’ın izniyle’’ dedi.

Yüksekova'da aşılamada büyük başarı sağlandığını belirten Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, "Salgına karşı toplum bağışıklık sıralamasında ülke genelinde 40’ıncı sıralamasında 13’üncü sıralamasına girerek ‘Mavi’ kategorisine girmeyi başardık. Umarım buda devam eder. Elbette bunun en büyük etkenlerden bir tanesi esnafımızın, sanatkarımızın vatandaşlarımızın bilinç bir şekilde aşı olmalarında kaynaklıdır. Ama bunun yanı sıra sağlıkçı kardeşlerimizin özverisi, çabası unutulmamalı. Gece gündüz çalıştılar, dinlendirdiler. Cadde cadde, sokak sokak gezip vatandaşa koştular. Hemen hemen Cengiz Topel Caddesinin tüm noktalarında çadırlar kuruldu bu ister istemez aşıya teşvik oldu. Tüm iş yerleri ziyaret edildi, piknik yerleri, evler ve dağ tepe demeden herkese koştular. Onların zorlu süreci asla unutulmalı ve onların yürekten kutluyorum Allah hepsinin yardımcısı olsun. Yüksekova artık Mavi’de kalmak için gece gündüz uğraşacak. İnşallah kısa sürede yüzde yüz aşılarımız olmuş olacağız’’ şeklinde konuştu.

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