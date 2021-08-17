Yüksekovalılar 'Mavi' kategoride kalmak için aşılarını yaptırmaya devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekovalılar 'Mavi' kategoride kalmak için aşılarını yaptırmaya devam ediyor

İHA

Yüksekovalılar 'Mavi' kategoride kalmak için aşılarını yaptırmaya devam ediyor

Türkiye korona virüs aşılamasında ‘Mavi’ kategoride kalmayı başaran Yüksekova ilçesinde vatandaşlar aşılarını yaptırmaya devam ediyor.
Korona virüs aşılama haritasında Hakkari’nin Yüksekova ilçesi ‘Mavi’ kategoride yer almayı başardı. İlçede sağlık görevleri, ev ev, köy köy gezip, sınırın sıfır noktasına giderek aşılama çalışmalarını sürdürüyorlar. Sağlıkçıların büyük özveri ile çalıştıklarını gören vatandaşlar da vakit kaybetmeden aşılarını yaptırıyor. İlçenin farklı noktalarına kurulan randevusuz aşı çadırları yoğun ilgi görürken, sağlıkçılar düğünleri ve esnafı da gezerek aşılamaya devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Hakkari, yüzde 75’in üstüne çıkan aşılanma oranıyla, Covid19 Risk Haritasında düşük riskli iller arasına girdi! Sahadaki uzmanlarımızdan aşı konusunda bilgi alarak karar veren, ekiplerimizi konukları gibi ağırlayarak aşılarını olan Hakkâri insanına teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.
1. doz aşısını yaptıran Asiye Akdoğan, "Bugün gelip sıkıntısızca 1. doz aşımızı yaptık. Sağlıkçılarımızın bu başarısını yürekten kutluyorum. Mavi’deyiz mavide kalmak için aşılarımızı yapalım. Geciktirmeyelim. İnşallah kısa sürede bu illet hastalık biter Allah’ın izniyle’’ dedi.
Yüksekova'da aşılamada büyük başarı sağlandığını belirten Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, "Salgına karşı toplum bağışıklık sıralamasında ülke genelinde 40’ıncı sıralamasında 13’üncü sıralamasına girerek ‘Mavi’ kategorisine girmeyi başardık. Umarım buda devam eder. Elbette bunun en büyük etkenlerden bir tanesi esnafımızın, sanatkarımızın vatandaşlarımızın bilinç bir şekilde aşı olmalarında kaynaklıdır. Ama bunun yanı sıra sağlıkçı kardeşlerimizin özverisi, çabası unutulmamalı. Gece gündüz çalıştılar, dinlendirdiler. Cadde cadde, sokak sokak gezip vatandaşa koştular. Hemen hemen Cengiz Topel Caddesinin tüm noktalarında çadırlar kuruldu bu ister istemez aşıya teşvik oldu. Tüm iş yerleri ziyaret edildi, piknik yerleri, evler ve dağ tepe demeden herkese koştular. Onların zorlu süreci asla unutulmalı ve onların yürekten kutluyorum Allah hepsinin yardımcısı olsun. Yüksekova artık Mavi’de kalmak için gece gündüz uğraşacak. İnşallah kısa sürede yüzde yüz aşılarımız olmuş olacağız’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti/ ...
Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti/ ...
Yüksekova Cengiz Topel Caddesi yenileniyor
YEREL HABERLER Yüksekova Cengiz Topel Caddesi yenileniyor
Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti
YEREL HABERLER Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti
Şemdinli'de 9 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Şemdinli'de 9 bin 500 paket kaçak sigara ele ...
Hakkari’de mahalle yolları asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Hakkari’de mahalle yolları asfaltlanıyor
Hakkari’de esnafa aşı çağrısı
YEREL HABERLER Hakkari’de esnafa aşı çağrısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.