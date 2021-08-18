AK Parti Hakkari heyeti afet bölgesinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Hakkari heyeti afet bölgesinde

İHA

AK Parti Hakkari heyeti afet bölgesinde

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve beraberindeki ilçe belediye başkanları Kastamonu afet bölgesinde ziyaretlerde bulundular.
AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Yüksekova Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ile birlikte sele maruz kalmış bölgelerde ziyaretlerde bulunarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari heyeti ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek Twitter hesabından paylaştı. Bakan Soylu paylaşımına “Biz, gücümüzü birliğimizden alır, yaralarımızı beraber sararız. Hakkari'de yaptıkları koordinasyonla #BenDeVarım diyerek Kastamonu Bozkurt için desteğini AFAD'a ileten Hakkari İl Başkanımız Abdulmuttalip Özbek'e ve belediye başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
Hakkari heyetinin afet bölgesindeki ziyaretleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şemdinli’de orman yangını
YEREL HABERLER Şemdinli’de orman yangını
Hakkari’de yardım ve koordinasyon toplantısı
YEREL HABERLER Hakkari’de yardım ve koordinasyon toplantısı
Yüksekovalılar 'Mavi' kategoride kalmak için aşılarını yaptırmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Yüksekovalılar 'Mavi' kategoride kalmak için ...
Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti/ ...
Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti/ ...
Yüksekova Cengiz Topel Caddesi yenileniyor
YEREL HABERLER Yüksekova Cengiz Topel Caddesi yenileniyor
Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti
YEREL HABERLER Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti
Şemdinli'de 9 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Şemdinli'de 9 bin 500 paket kaçak sigara ele ...
Hakkari’de mahalle yolları asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Hakkari’de mahalle yolları asfaltlanıyor
Hakkari’de esnafa aşı çağrısı
YEREL HABERLER Hakkari’de esnafa aşı çağrısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.