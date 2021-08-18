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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şemdinli’deki orman yangını korkutuyor

İHA

Şemdinli’deki orman yangını korkutuyor

– Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde dün başlayan ve hala devam eden orman yangını korkutuyor.
Şemdinli’ye bağlı Günyazı köyü Yiğitler mezrasındaki dağlık alanda meydana gelen yangın korkulu anlar yaşatırken; Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, gönüllüler ve köylülerin yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Dün akşam çıkan yangının büyük bölümü ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınırken, sabah saatlerinde başlayan rüzgarın etkisiyle dağlık alan tekrar yanmaya başladı. Eline kürek, tırmık benzeri aletleri alan köylüler, 2 bin 500 rakımlı dağlık alana çıkarak yangına müdahalede bulunuyor. Sabah saatlerinde yangın bölgesine gelen Hakkâri ESOB Başkanı Muharrem Tekin ve beraberindekiler, gönüllü ekip ve köylülerle birlikte yangını söndürme çalışmalarına destek oldu. Arazinin engebeli ve dağlık oluşundan dolayı ekipler, yangının rüzgarın etkisiyle alana yayılmaması için adeta hazır kıta bekliyor.
Yangın söndürme çalışmalarına katılan Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (ESOB) Muharrem Tekin, “Köydeki vatandaşlar ve gönüllü ekiplerle beraber yangına müdahale ediyoruz. Hakkari Orman müdürlüğüne bağlı ekiplerde burada ilk müdahalelerini yaptı. Buradaki köylülerimizin büyük çabalarıyla yangının büyük bir kısmı kontrol altına alınmış ancak soğutma çalışmaları yapılmadığı için yangının devam edeceğini söyleyebiliriz. Dağlık bir alan olması münasebetiyle yanan çalılar ve ağaçlar başka yerde yangın çıkmasına sebep oluyor. Yine dağlık bir alan olduğu için yuvarlanan taşlar, sıcaklığıyla başka bir alandaki yangınların yeniden başlamasına sebep oluyor. Dolayısıyla ekiplerin burada, soğutma çalışmalarını daha fazla yapması elzemdir. Kesinlikle havadan müdahalede şart. İnşallah kısa sürede yangın söndürülür’’ dedi.
Küreğiyle yangına müdahalede bulunan Sami Bedük adlı vatandaş ise ’’Yangın dün öğlen saatlerinde çıkmıştı. Biz köyde değildik. Haberimiz olur olmaz köye gelip, dağlık alanda yangın söndürme işlemlerine başladık. Şuan bir kısmını kontrol altına aldık” ifadelerini kullandı.

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