Çamura saplanan 2 çocuğu böyle kurtardı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, çamura saplanan 2 çocuğun kurtarılması cep telefonun kamerasına yansıdı.
İlçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan İnanlı köyü mevkisinde yol kenarında bulunan çamurun üzerinde oynayan 2 çocuk o esnada çamura saplandı. Çocukların çamurda mahsur kaldığını gören Okan Çavut adlı vatandaş, hemen yanlarına giderek yardım etti. Okan Çavut, geçen haftalarda yaşanan selden kalan çamura saplanan 2 çocuğu saplandığı yerden çıkartarak kurtardı.
2 çocuğu kurtaran Okan Çavut, ''Ben dükkanda çalışıyordum, baktım sesler geliyor hemen oraya yöneldiğimde 2 çocuğun bataklığa saplandığını gördüm. İşimi hemen bırakıp oraya koştum. Elime aldığım ağaçla 2 çocuğu sapladıkları yerden çıkartmayı başardım ve insanlık görevimi yaptım’’ dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.