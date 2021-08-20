Vali Akbıyık, asfalt çalışmalarını yerinde denetledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentin değişik mahallelerinde tamamlanan ve yapımı süren asfalt çalışmalarını yerinde denetledi.

Vali Akbıyık, doğalgaz döşeme çalışmalarının tamamlandığı mahalle yollarında yapılan asfalt çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Akbıyık, akşam saatlerinde Pehlivan Bulak, Gazi ve Gupsi mevkiinde tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mahalleleri tek tek dolaşan Vali Akbıyık, asfalt çalışmalarının devam ettiği Berçelan Mahallesinde de vatandaşlarla bir araya geldi. Yanına gelen çocuklara kitap hediye eden Vali Akbıyık, çocuklara kitap okuyup ailelerine de okutması tavsiyesinde bulundu. Yol çalışmalarında memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri ise, çalışmalarda dolayı Vali Akbıyık'a teşekkür ettiler. 15 kilometrelik asfalt çalışmalarının yapılacağı kent merkezindeki çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

İncelemelerde bulunan Vali Akbıyık'a İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar'da eşlik etti.

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