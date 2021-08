Hakkari’de can dostları sevindiren haber Can dostlar için röntgen ve ultrason cihazları alındı

Hakkari Belediyesi tarafından yeni alınan röntgen ve ultrason cihazları sayesinde sokak hayvanları Van’a sevk edilmekten kurtarıldı.

Hakkari Belediyesinin Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğine aldığı cihazlar sayesinde yaralı can dostların kırık çıkıklarına daha hızlı ve doğru bir müdahale imkanına kavuşmasını sağladı. Cihazın film, banyo gibi bir ihtiyacı bulunmadığını, çekilen görüntünün anında bilgisayarda görünüyor. Bir ilke imza atan Hakkari Belediyesi, sokak hayvanlarını Van’a sevk etmenin önüne geçerek kliniğe getirilen yaralı hayvanlara anında müdahale ediliyor.

Hakkari ve il dışında bulunan sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirten Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ”Hakkari’de röntgen ve ultrason cihazı yoktu şunda cihazlarımız var. Daha önce kırık, çıkık veya ağır yaralı olan hayvanları burada röntgen çekemediğimiz için en yakın olan Van iline sevk ediyorduk. Cihazlarımızın gelmesiyle birlikte kliniğimize gelen can dostlara anında müdahale edebiliyoruz. Bu da bize ekstradan bir avantaj sağlıyor. Can dostlar gelen cihazlar sayesinde Van ilinden sevk olmaktan kurtuldular" dedi.

