Kazanların başına geçen Vali Akbıyık, aşure dağıttı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kazanlarının başına geçip vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari İl Müftülüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Ulu Camii’de düzenlenen aşure etkinliğine katıldı. Kazanlarının başına geçen Vali Akbıyık, vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram etti. Vali Akbıyık ve vatandaşlar, aşure etkinliği düzenleyen müftülük yetkililerine teşekkür ettiler. İl Müftülüğü yetkilileri Muharrem ayı nedeniyle Ulucami ve H. Sait Cami bahçesinde yaklaşık bin kişiye aşure ikramında bulundu.

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