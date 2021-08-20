Hakkari Valiliği: Goman Tepe çevresindeki yangın kontrol altında

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ Valiliği, Goman Tepe çevresinde iki gün önce çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesi Goman Tepe çevresinde çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Yangın, Orman İşletme Şefliği, jandarma personeli, köy korucuları ve vatandaşların yardımıyla yangın müdahale aracı, itfaiye aracı ve arazöz kullanılarak, ekiplerin üstün gayreti sonucu kontrol altına alındı. Bölgede meydana gelen örtü altı yangınında yaklaşık 3 hektar otluk alan yandı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verildi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-08-20 14:59:44



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