Yüksekova’da toprağa gömülü vaziyette 191 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toprağa gömülü vaziyette 191 kilo eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 20 Ağustos 2021 günü Yüksekova ilçesi Güldalı köyü kırsal alanında operasyon icra edildi. İcra edilen operasyonda 4 adet çuval içerisinde araziye gömülü vaziyette toplam 191 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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