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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dağcılar buzul göllerinde doyasıya yüzdü

İHA

Dağcılar buzul göllerinde doyasıya yüzdü

– Hakkari’nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, 5 saatlik trekking yürüyüşün ardından ulaştıkları buzul göllerinde yüzmenin keyfini yaşadı.
Hakkari ve ilçelerini her hafta gezerek tanıtan Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, buzul göllerine ulaşmak için karayolu ile Şemdinli ilçesine giderek Sivri Dağ bölgesine doğru yol aldı. Doğada yaptıkları 5 saatlik trekking yürüyüşün ardından buzul göllerine ulaşan dağcılar, gölde doyasıya yüzdüler.
Burada bir açıklamada bulunan Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Suat Öztekin, “Dernek olarak her hafta bölgemizi tanımak amacıyla geziyoruz. Bu haftaki rotamız ise Şemdinli ilçesine bağlı Sivri Dağ bölgesindeki buzul gölleriydi. 5 saatlik bir yürüyüşün ardından buzul göllerine ulaşabildik. Burada doğanın bize sunduğu güzelliklerle karşılaştık. Hakkari bölgesindeki tüm göllerde yüzdüğümüz gibi burada de yüzme keyfi yaşadık. Bu anlamda bize destek sağlayan Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Kanaat Önderi Cengiz Töre ve Konu Köy Muhtarı Cafer Özer’e teşekkür ederiz” dedi.
Hakan Zanyar Aykut isimli dağcı ise 20 kişilik bir ekiple Sivri Dağ ve göllere ulaştıklarını aktararak, yaptıkları trekking etkinliklerinin en zor parkurlardan bir tanesinin yaşadıklarını söyledi. Aykut, “Yasaklı bölge olduğu için oraya giremedik. Oluşum bakımdan göller, buzul aşındırmasıyla oluşan ve ‘sirk’ adı verilen çanaklarda oluşan göllerdir. İki göl bakımından birinci göl 3 bin 600 yukarı göl ise 3 bin 650 rakımda bulunmaktadır. Bu doğa yürüyüşlerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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