TÜGVA Hakkari Temsilciliğine Aşan getirildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hakkari İl Temsilciliği 3. Olağan Genel Kongresi'nde il temsilciliğine Harun Aşan seçildi.

Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen kongre, Kur'anı Kerim tilaveti ile başladı. İstiklal Marşı’nın ardından divan oluşturuldu. Divan Başkanlığına Abdullah Özdemirci, Başkan Yardımcılığına Yaser Özer, Divan üyeliğine Teoman Aydoğan ve Recep Aşur seçildi.

Kongreye AK Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Avukat Abdulmecit Tarhan, Hakkari TBF Spor Federasyon Temsilcisi Yakup Aktaş, AK Parti teşkilatı, STK temsilcileri katıldı. TÜGVA Hakkari İl Temsilciliği 3'üncü Olağan Genel Kongresinde Harun Aşan temsilci olarak seçildi.

TÜGVA Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Abdullah Özdemircan, TÜGVA Hakkari İl Temsilcisi Mustafa Can ve TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Lise Koordinatörü Okan Özer günün anlam ve önemini belirten açıklamalar yaptı. TÜGVA Hakkari İl Temsilciliğine seçilen Harun Aşan da teşekkür konuşması yaptı.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ise geleceği gençlerin şekillendireceğini yeni dünya düzeninin gençler tarafından dizayn edileceğini bütün istikbalin gençlerin elinde olduğunu bu konuda gençleri sonsuz güvendiğini söyledi.

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