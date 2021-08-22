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17 yaşındaki Recep’in dramı Doğuştan el ve ayakları olmayan Recep, yetkililerden protez istiyor

İHA

17 yaşındaki Recep’in dramı Doğuştan el ve ayakları olmayan Recep, yetkililerden protez istiyor

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, doğuştan el ve ayakları olmayan Recep Söyler, yetkililerden protez yardımı istedi. Acılı aileyi ziyaret eden AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, “Durumu sayın valimle görüşeceğimi kendisine illetim. İnşallah devletimiz ve hayırsever vatandaşlarımız bu sese kulak verecek ve bu gencimizi el ve ayaklara kavuşturacağız" dedi.
Şemdinli ilçesine bağlı Aşağı Kayalar köyünde ikamet eden 9 nüfuslu Söyler ailesinin dördüncü çocuğu olan Recep Söyler (17), doğuştan el ve ayakları olmadığı için yetkililerden yardım istedi. Devletin daha önce oğluna protez desteğinde bulunduğunu ancak oğlunun el ve ayaklarının büyümesinden dolayı protezlerin yenilenmesi gerektiğini belirten baba Eşref Söyler, gözyaşlarına hakim olamadı. 9 nüfuslu ailesinin geçimini köyde sebze yetiştirerek sağlamaya çalıştığını anlatan acılı baba, “2008 yılında doğuştan el ve ayakları olmayan çocuğumun basında yer alması üzerine bir televizyon kanalı bizi konuk etti. Hayırsever vatandaşların yardımı ile protez ayaklar takıldı. İki yıl sonra ise devletimiz bize sahip çıkarak protez taktı. Çocuğum şuanda 17 yaşına girdi. Protezler uymuyor. Yeni el ve ayak protezleri gerekiyor. İlgili firmalarla görüşmeler sağladık ancak bizden 50 bin TL istiyorlar. Devlet ise bunun sadece 20 bin TL’sini karşılıyor. Protez takacak imkanımız olmadığı için aile olarak perişan olduk. Hayırsever vatandaşlardan ve yetkililerden yardım istiyorum” dedi.
Oğlunun durumuna üzülen anne İklim Söyler ise, "Elbiselerini bile giyemeyen çocuğumun durumuna üzülüyorum. 'Anne, herkesin el ve ayakları var. Benim el ve ayaklarım neden yok' şeklinde sorular soruyor. Bizler de artık çocuğumuzun bu içler acısı durumuna dayanamıyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Özbek’ten ziyaret
Öte yandan, acılı aileyi ziyaret eden AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, “Recep, beni telefonla aradı ve içinde bulunduğu durumu anlattı. Ailesinin işsiz olduğunu, kendisinin ise kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi. Bu durum karşısında çok duygulandım. Durumu sayın valimle görüşeceğimi kendisine illetim. İnşallah devletimiz ve hayırsever vatandaşlarımız bu sese kulak verecek ve bu gencimizi el ve ayaklara kavuşturacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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