Vali Akbıyık, 130 yataklı otelde incelemelerde bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Mergabütan Kayak Merkezi’nde yapımında sona yaklaşılan otel inşaatında denetlemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.

Vali İdris Akbıyık, Hakkari kent merkezine 12 kilometre uzakta bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi’ni ziyaret etti. Kayak merkezinin sadece Hakkâri için değil, Türkiye için önemli bir değer olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, "Kış turizmi anlamında özellikle Van, Kuzey Irak ve İran’dan gelecek turistler ile Hakkâri’mize daha büyük katkı sağlayacak. Otelimiz 130 yataklı olacak. Buradaki otel yapım çalışmaları devam ediyor. İnşallah bu yıl bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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