Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Şemdinli ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir anda kontrolden çıkan Ulaş Sevmiş (21) yönetimindeki otomobil takla atarak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, yaralanan sürücü Ulaş Sevmiş ise Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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