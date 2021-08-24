Çukurca Gençlik merkezindeki telafi eğitimi büyük ilgi

– Hakkari’nin Çukurca ilçesinde öğrenciler, telafi eğitim programına büyük ilgi gösteriliyor.

Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlanan telafi eğitim programına öğrenciler tarafından büyük ilgi gösteriliyor. Çukurca İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Çukurca Gençlik Merkezini ziyaret eden Kaymakam Hasan Kurt yapılan eğitimler hakkında ilçe milli eğitim müdürü Ceyhan Doğan'dan bilgi aldı. Kaymakam Kurt, gençlik merkezinde açılan telafi eğitimi faaliyetlerini ve yaz kurslarına katılan öğrencilerle sohbet ederek etkinliklere eşlik etti.

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