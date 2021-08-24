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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dağcılar saklı cennet kaval şelalesini ziyaret ettiler

İHA

Dağcılar saklı cennet kaval şelalesini ziyaret ettiler

Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, 3 saatlik trekking yürüyüşün ardından Hakkari sınırlarında bulunan saklı cennet olan Kaval Şelalesini ziyaret ettiler.
Hakkari ve ilçelerini her hafta gezerek tanıtan Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, saklı cennet olarak anılan kaval şelalesine ulaşmak için karayolu ile Hakkari’ye gittiler. İlçede güzel etkinliklerle anılan Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği 21 kişilik grupla, ilk olarak bölgede doğa yürüyüşü yaptıktan sonra, saklı cennet olarak anılan Kaval şelalesini gezerek daha sonra doyasına yüzdüler.
Hakkari’nin tanıtımı için her hafta başka bir noktada gittiklerini ifade eden Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Suat Öztekin, ’’Kaval şelalesi bu bölgede eşi benzeri az rastlanan şelaleler den biridir. Bu şelale doğanın içine gizlenmiş bir şelaledir. Birçok doğaseverlerin uğrak noktası olan bu bölge sadece şelalesi ile değil derin vadisi, el değmemiş doğası ve birçok yabani hayvanı barındırıyor. Kaval vadisi bölge halkı tarafından üzerine hikâyeler ve şarkılar söylenmiş bir eşsiz yerdir. Bizde hem yerinde gezdik hemde doyasına yüzdük. Biz doğaseverler bu güzelliklerin korunması için elimizden geleni yapacağız ve yapmaya da devam edeceğiz’’ dedi
Hakan Zanyar Aykut ise, ’’Hakkari'de ve ilçelerinin en güzel şelalelerin biri olan Kaval Şelalesi bu haftaki rotamızın odak noktası oldu. Dernek olarak 21 kişilik bir grupla Hakkâri bölgesinin saklı cenneti olan Kaval Şelalesinde ziyarette bulunduk. Gerçekten şelalesini görüp görmez insanı şaşkına çeviren doğa harikasına sahip ve böyle doğa güzelliklerin bir arada olduğu ve bütünleştiği bir yer yok bu coğrafyada. Dağların arasında akan sular ve üst kısımlarında yeşillikler arasında akan su, yüzlerce yerden çeşme gibi akarak aşağıda küçük bir gölet oluşturuyor. Hakkari’nin saklı cenneti Kaval Şelalesi bu bölgenin en güzel ve kendi alanında ilki olabilir. Şelalenin döküldüğü yerde ise bir gölet bulunmaktadır. Şelaleye oldukça yakın bir yerde aracınızı bırakarak şelale içerisine yürüyerek gitmeniz mümkündür. Bu alan doğaseverler tarafından yürüyüş alanı olarak da kullanılmaktadır. Bizde grup halinde buralara gelerek doğa yürüyüşü yaptık. Daha sonra doyasına içinde yüzdük ’’ifadelerini kullandık.

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