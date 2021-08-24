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Hakkari'de veterinerler tedbiri elden bırakmıyor Tüberküloz teşhisi konulan hayvan eti imha edildi

İHA

Hakkari'de veterinerler tedbiri elden bırakmıyor Tüberküloz teşhisi konulan hayvan eti imha edildi

– Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak için çalışmalarını sürdürürken, tüberküloz teşhisi konulan hayvan eti imha edildi.
Halkın sağlıklı ve kaliteli et ihtiyacının karşılanması, güvenli gıdaya erişiminin güvence altına alınması için mezbahalarda yapılan denetimlerde Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından titizlikle inceleme yapılıyor. Gerçekleştirilen denetimlerde mezbahaların teknik ve hijyenik koşulları, kasaplık hayvanların mezbahaya geliş evrakları, işletme padokları, kesim salonu, sakatat bölümleri, soğuk depolarda incelemeler yapıldı, işletmede tutulması gereken evraklar kontrol edildi. Mezbahalarda denetim çalışmalarına ek olarak mezbaha sorumlularına genel hijyen, özel hijyen gereklilikleri, ekipman ile ilgili hususlar, personel hijyeni konularında bilgilendirme yapıldı. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde gıda işletmelerinde alınması gereken korona virüs tedbirleri personele hatırlatıldı. Belediye mezbahasında kesilen ve tüberküloz hastalığına yakalanmış hayvan 3285 sayılı hayvan sağlığı zabıtasının 4. Maddesi gereğince veteriner hekimi tarafından imha edildi.
Yetkililer, veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu gereğince mezbaha denetimlerinin devam edeceği bilgisini verdi.

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