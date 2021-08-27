Sat Buzul Göllerine 60 bin yavru sazan bırakıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sat Buzul Göllerine 60 bin yavru sazan bırakıldı

İHA

Sat Buzul Göllerine 60 bin yavru sazan bırakıldı

Hakkari'nin Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 3 bin 400 rakımda bulunan Sat Buzul Göllerine 60 bin yavru sazan bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarında nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi ve bilinçli balıklandırma amacıyla ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında Yüksekova genelinde bir proje yürütüldü. Proje kapsamında Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan Keban Su Ürünleri İşletmesi'nde üretilen balıklar, Yüksekova’ya getirildi. Toplam 60 bin sazan balığı yavrusu Sat Buzul Göllerine bırakılırken, geri kalanlar ise ilçenin değişik göllerine bırakıldı. Göl ve göletlerde yapılan çalışmalar doğrultusunda bu sefer Yüksekova Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, özel olarak 60 bin yavru sazanı 3 bin 400 rakımda bulunan Sat Buzul Göllerine bıraktı.
Yüksekova Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında her sene ülkenin çeşitli bölgelerindeki göl ve göletlere sazan balığı bırakıldığını belirterek, “Bizde müdürlük olarak geçmiş yıllarda Dilimli Barajına ve ilçemizin değişik göl ve göletlere yavru sazan balığı bıraktık. Bu sene de 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerindeyiz. Burada bugün arkadaşlarımızla beraber 60 bin adet yavru sazan balığı bıraktık. Sat Gölleri sazan balığı için ideal bir yer. Umarım ilçemiz içinde hayırlı bir iş olur. Özellikle Sat Göllerini tercih etmemizin sebebi ise burası turizmin cenneti. Bizde özellikle burayı seçtik ve bıraktığımız balıkları takip edeceğiz. 20 gün sonra tekrar gelip yem bırakacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüksekova'da 25 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüksekova'da 25 kilo 600 gram uyuşturucu ele ...
Davutoğlu: Büyük bir ekonomik sorun yaşıyoruz
YEREL HABERLER Davutoğlu: Büyük bir ekonomik sorun yaşıyoruz
Hakkari’deki marketler denetlendi
YEREL HABERLER Hakkari’deki marketler denetlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.