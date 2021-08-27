Hakkari´de sağlıkçılar, aşılama oranını yüzde 90'a çıkarmak için kapı kapı dolaşıyor



Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ ve ilçelerinde yüzde 79,3 olan birinci doz aşılama oranının, ikinci doz aşılamada da sağlanması için yoğun çalışma yürütülüyor. Köy ve mezralara giderek ev ev aşılama yapan sağlık ekipleri en büyük zorluğu ise internetin olmadığı kırsal bölgelerde yaşıyor. Ekipler, aşı kaydı oluşturmak için bazen ellerinde telefon adım adım veya yüksek tepelere çıkarak sinyal aramak zorunda kalıyor.

Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan Türkiye'nin koronavirüs risk haritasına göre 'mavi' kategoride yer alan Hakkari'de sağlanan bu başarının kalıcı hale getirilmesi için yoğun gayret gösteriliyor. Yüzde 79,3 olan aşı oranının yüzde 90'ların üzerine çıkarmak için oluşturulan mobil ekipler, adeta kapı kapı dolaşmak zorunda kalıyor. Yüksekova merkeze 40 kilometre mesafede bulunan İran sınırındaki Onbaşılar köyünün Çobanpınar ve Ağaçlık mezralarına giderek aşı çalışması yapan ekipler, özellikle de kalabalık ortamları değerlendirmeye çalışıyor. Mezrada nişan törenine ile karşılaşan ekipler, önce bilgilendirmede bulundu. Ardından da onlarca kişinin aşılarını yaptı.

EN BÜYÜK SIKINTI İNTERNET

Mobil sağlık ekipleri en büyük sıkıntıyı ise bazı kırsal bölgelerde internet yüzünden yaşıyor. Aşı kaydını oluşturmak için internete ihtiyaç duyan ekipler, bazen ellerinde telefonla adım adım veya yüksek tepelere çıkarak sinyal aramak zorunda kalıyor. Sinyalin çektiği noktanın tespit edilmesi üzerine de ekipler büyük mutluluk yaşıyor.

2´NCİ DOZ ÇAĞRISI

Hakkari Aile Hekimleri Derneği Başkan Dr. Muaz Ulaş, iyi bir noktada olan Hakkarililere ikinci doz aşı çağrısında bulundu. Birinci doz aşılamada yüzde 80´lere yaklaştıklarını, bu başarıyı ikinci dozda da sürdürmek istediklerini belirten Dr. Ulaş, "Vatandaşlarımız birinci dozdan 21 gün sonra ikinci doz aşılarını da mutlaka olsunlar unutmayalım. Salgını bitirmek bizim elimizde, üstelik silahımız da mevcut. Bu vesileyle tüm Hakkari halkını 1 ve 2'inci doz aşılarını yapmaya çağırıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-08-27 09:56:58



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