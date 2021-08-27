Hakkari´de sağlıkçılar, aşılama oranını yüzde 90'a çıkarmak için kapı kapı dolaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari´de sağlıkçılar, aşılama oranını yüzde 90'a çıkarmak için kapı kapı dolaşıyor

DHA

Hakkari´de sağlıkçılar, aşılama oranını yüzde 90'a çıkarmak için kapı kapı dolaşıyor


Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ ve ilçelerinde yüzde 79,3 olan birinci doz aşılama oranının, ikinci doz aşılamada da sağlanması için yoğun çalışma yürütülüyor. Köy ve mezralara giderek ev ev aşılama yapan sağlık ekipleri en büyük zorluğu ise internetin olmadığı kırsal bölgelerde yaşıyor. Ekipler, aşı kaydı oluşturmak için bazen ellerinde telefon adım adım veya yüksek tepelere çıkarak sinyal aramak zorunda kalıyor.
Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan Türkiye'nin koronavirüs risk haritasına göre 'mavi' kategoride yer alan Hakkari'de sağlanan bu başarının kalıcı hale getirilmesi için yoğun gayret gösteriliyor. Yüzde 79,3 olan aşı oranının yüzde 90'ların üzerine çıkarmak için oluşturulan mobil ekipler, adeta kapı kapı dolaşmak zorunda kalıyor. Yüksekova merkeze 40 kilometre mesafede bulunan İran sınırındaki Onbaşılar köyünün Çobanpınar ve Ağaçlık mezralarına giderek aşı çalışması yapan ekipler, özellikle de kalabalık ortamları değerlendirmeye çalışıyor. Mezrada nişan törenine ile karşılaşan ekipler, önce bilgilendirmede bulundu. Ardından da onlarca kişinin aşılarını yaptı.
EN BÜYÜK SIKINTI İNTERNET
Mobil sağlık ekipleri en büyük sıkıntıyı ise bazı kırsal bölgelerde internet yüzünden yaşıyor. Aşı kaydını oluşturmak için internete ihtiyaç duyan ekipler, bazen ellerinde telefonla adım adım veya yüksek tepelere çıkarak sinyal aramak zorunda kalıyor. Sinyalin çektiği noktanın tespit edilmesi üzerine de ekipler büyük mutluluk yaşıyor.
2´NCİ DOZ ÇAĞRISI
Hakkari Aile Hekimleri Derneği Başkan Dr. Muaz Ulaş, iyi bir noktada olan Hakkarililere ikinci doz aşı çağrısında bulundu. Birinci doz aşılamada yüzde 80´lere yaklaştıklarını, bu başarıyı ikinci dozda da sürdürmek istediklerini belirten Dr. Ulaş, "Vatandaşlarımız birinci dozdan 21 gün sonra ikinci doz aşılarını da mutlaka olsunlar unutmayalım. Salgını bitirmek bizim elimizde, üstelik silahımız da mevcut. Bu vesileyle tüm Hakkari halkını 1 ve 2'inci doz aşılarını yapmaya çağırıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2021-08-27 09:56:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sat Buzul Göllerine 60 bin yavru sazan bırakıldı
YEREL HABERLER Sat Buzul Göllerine 60 bin yavru sazan bırakıldı
Yüksekova'da 25 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüksekova'da 25 kilo 600 gram uyuşturucu ele ...
Davutoğlu: Büyük bir ekonomik sorun yaşıyoruz
YEREL HABERLER Davutoğlu: Büyük bir ekonomik sorun yaşıyoruz
Hakkari’deki marketler denetlendi
YEREL HABERLER Hakkari’deki marketler denetlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.