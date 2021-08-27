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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdür Gür: " Yüz yüze eğitim sürecine il olarak hazırız "

İHA

Müdür Gür: " Yüz yüze eğitim sürecine il olarak hazırız "

– Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür’ün başkanlığında 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Müdürler Kurulu Toplantısı yapıldı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda salgın tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen toplantı; saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Milli Eğitim Bakanının görüntülü mesajları ile başladı. Resmi ve özel tüm okul müdürlerine hitap eden İl Müdürü Gür, asrın afeti olan salgın sürecinin çok iyi bir şekilde yönetildiğine vurgu yaptı. Müdür Gür, "Hem uzaktan hem de yüz yüze yürütülen eğitim faaliyetlerinde okullar hiç kapanmadı, öğrencilerin eğitim olanaklarından en iyi şekilde faydalanmaları adına çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Yüz yüze eğitim sürecine il olarak hazırız. Okullar sadece bilgi akışının olduğu yerler değildir, aynı zamanda sosyalleşme, paylaşma, dayanışma ikliminin olduğu yerlerdir. Bir öğretmen, öğrencileriyle kurduğu göz temasıyla, onların gönül kapısından girer, zihinlerine ulaşır ve eğitim orada başlar. Öğrencilerimizin cıvıl cıvıl sesleriyle dolduracakları, öğretmenleriyle göz göze iletişim kuracakları sınıf ortamlarının hazırlığı yapıldı. Tüm okullarımızın fiziki ortamlarının hazırlığı ve ihtiyaçları tespit edilerek gerekli önlemler alındı. Bunun için her bir bireyin sorumluluğu olduğunu unutmayalım. Öğrenme yolculuğumuzun sağlıklı yürüyebilmesi için meslektaşlarımı ve hemşehrilerimi aşı olmaya davet ediyorum. Pandemi sürecindeki tedbirlere uyulması toplum sağlığına olduğu kadar geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimine de katkı sağlayacak. Sağlıklı ve başarılı bir dönem olması dileğiyle yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, kolaylıklar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.
Toplantı, okul müdürlerinin görüş ve taleplerini dile getirmesiyle sona erdi.

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