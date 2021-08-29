3400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde doğa yürüyüşü

Hakkari’de Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları, 3400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldı.

Sat Buzulları bölgesinde farklı bir program yapmak için bir araya gelen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü çalışanları, ilk olarak göllere balık bıraktı. Daha sonra Yüksekova Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit’in öncülüğünde özel izinle 3400 rakımda yürüyüş yapıldı. Bölgenin can damarı olan Sat Buzulları'nı gezen personeller, daha sonra dağlık alanda yürüyüş gerçekleştirdi.

Doğa yürüyüşünün güzel geçtiğini ifade eden Mizgin Bat, “Biz ilk olarak göllere yavru balık bıraktık. Özellikle buradaki endemik bitki türlerine bakmak için gezdik. Hayvan popülasyonu açısından da çok güzel bir yer. Buraları her zaman fotoğraflarda görüyorduk, şimdi canlı canlı gördük. Sat Gölleri için özel izin alarak geldik. Şimdi doğa yürüyüşümüzü gerçekleştirdik” dedi.

Sat Buzul Gölleri'nin mükemmel bir yer olduğunu ifade eden Mikail Kutluk ise, “Müdürlük olarak özel izin alarak Sat Buzul Gölleri'ne geldik. Burada proje kapsamında ilk olarak işimizi bitirdikten sonra hemen doğa yürüyüşüne çıktık. Buraları ilk kez görüyoruz, harika bir yer. Burası doğa yürüyüşü için çok iyi, hem gölleri hem de dağlık alanları gezip her yeri keşfedebiliyorsun” ifadelerini kullandı.

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