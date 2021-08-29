Hakkarili iş adamı Remzi Şen'in mutlu günü

Hakkarili iş adamı Remzi Şen’in oğlu Veysel Şen ile Zeynep Kurşun, görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi.

Hakkari’nin köklü ailelerinden ve hayırsever iş adamı Remzi Şen’in oğlu Veysel Şen için Gazi Mahallesi’ndeki evlerinin bahçesinde iki gün iki gece süren görkemli bir düğün töreni düzenlendi. Zeynep ve Veysel çiftinin düğün töreninde sırasıyla sanatçı Adem Tepe, Koma Arjin, Serdar Müzik ve Van'dan gelen Fasıl Grubu sahne aldı. Hakkari’deki düğün törenlerinde ilk defa sıra gecesi düzenlendiğini belirten davetliler, kentte bir ilke imza atan Şen ailesine teşekkür ettiler.

Düğün törenine Hakkari ve çevre illerinden çok sayıda davetli katıldı. Van Fasıl Grubu’nun birbirinden güzel şarkılarına davetliler eşlik ederek, halay çekip doyasıya eğlendiler.

İş adamı Remzi Şen ve sağdıç Reşit Şen, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür ettiler.

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