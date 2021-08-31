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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Mehmet Ceylan yolu asfaltlandı

İHA

Şehit Mehmet Ceylan yolu asfaltlandı

– Hakkari’deki Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi asfaltlanarak güzel bir görünüme kavuşturuldu.
Hakkari Belediyesi tarafından 20202023 değişim ve dönüşüm projesi kapsamındaki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Gazi Mahallesi Gopsi ve Şenler mevkii, Keskinler semti, Pehlivan Mahallesi, Berçelan Mahallesi, adliye lojmanları arkası, 3 Nolu Sağlık Ocağı bölgesindeki tüm yollar belediye tarafından asfaltlandı. Bulak Mahallesi’ndeki Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi de iki şeritli olarak asfaltlanarak güzel bir görünüme kavuşturuldu. Çalışmaların Berçelan Mahallesi’ne kadar devam edeceği belirtildi.
Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, doğalgaz döşeme çalışmalarının bitirildiği tüm yolların kademeli bir şekilde asfaltlanacağını belirttiler.

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