Tarım Müdürlüğü çalışanları Sat Buzul Göllerinde çöp topladı

Hakkari'de Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları, 3 bin 400 rakımda bulunan Sat Buzul Göllerinde 500 kiloya yakın çöp topladı.

Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları, alınan özel izinle Sat Buzul Göllerini ziyaret ettikten sonra çevre temizliği yaptı. 3 bin 400 rakımda bulunan Sat Buzul Göllerinde 3 saat boyunca temizlik yapan personel, yaklaşık 500 kilo çöp topladı. Çalışanlar, topladıkları çöpleri arabalarıyla getirerek ilçenin çöp toplama merkezine bıraktı.

3 saat boyunca çöp topladıklarını ifade eden Ziraat Mühendisi Güler Dilbilir, “Burada ekip olarak ilk olarak doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Buranın güzelliklerini keşfetmeye geldik. Ama gördüğümüz manzara o kadar iyi değildi. Bu güzellikleri bu şekilde kirletmememiz gerekir. Vatandaşlarımız tabiki gelecek buraya fakat gelmişken de buranın değerini de bilelim, kirletmeyelim. Herkes bu konuda duyarlı olsun. Bu muhteşem doğa harikasını kirletmeyelim. Bizde buradaki çöpleri topladık, inşallah bir daha böyle çöpler burada olmaz” dedi.

Mikail Kutluk ise doğa yürüyüşünün ardından ekipçe çöp topladıklarını ifade ederek, “Hemen hemen 500 kiloya yakın çöp topladık. Buradan da çöp merkezine götüreceğiz. Lütfen böyle el değmemiş yerlere özenle bakalım, dikkat edelim” ifadelerini kullandı.

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