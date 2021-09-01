Tarım Müdürlüğü çalışanları Sat Buzul Göllerinde çöp topladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım Müdürlüğü çalışanları Sat Buzul Göllerinde çöp topladı

İHA

Tarım Müdürlüğü çalışanları Sat Buzul Göllerinde çöp topladı

Hakkari'de Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları, 3 bin 400 rakımda bulunan Sat Buzul Göllerinde 500 kiloya yakın çöp topladı.
Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları, alınan özel izinle Sat Buzul Göllerini ziyaret ettikten sonra çevre temizliği yaptı. 3 bin 400 rakımda bulunan Sat Buzul Göllerinde 3 saat boyunca temizlik yapan personel, yaklaşık 500 kilo çöp topladı. Çalışanlar, topladıkları çöpleri arabalarıyla getirerek ilçenin çöp toplama merkezine bıraktı.
3 saat boyunca çöp topladıklarını ifade eden Ziraat Mühendisi Güler Dilbilir, “Burada ekip olarak ilk olarak doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Buranın güzelliklerini keşfetmeye geldik. Ama gördüğümüz manzara o kadar iyi değildi. Bu güzellikleri bu şekilde kirletmememiz gerekir. Vatandaşlarımız tabiki gelecek buraya fakat gelmişken de buranın değerini de bilelim, kirletmeyelim. Herkes bu konuda duyarlı olsun. Bu muhteşem doğa harikasını kirletmeyelim. Bizde buradaki çöpleri topladık, inşallah bir daha böyle çöpler burada olmaz” dedi.
Mikail Kutluk ise doğa yürüyüşünün ardından ekipçe çöp topladıklarını ifade ederek, “Hemen hemen 500 kiloya yakın çöp topladık. Buradan da çöp merkezine götüreceğiz. Lütfen böyle el değmemiş yerlere özenle bakalım, dikkat edelim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Mehmet Ceylan yolu asfaltlandı
YEREL HABERLER Şehit Mehmet Ceylan yolu asfaltlandı
4 kardeş okul masraflarını çıkartmak için kitap satıyor
YEREL HABERLER 4 kardeş okul masraflarını çıkartmak için kitap ...
Sanatçı Ahmet Öngel'den Zafer Bayramı konseri
YEREL HABERLER Sanatçı Ahmet Öngel'den Zafer Bayramı konseri
Lastiği patlayan araç ağaca çaparak durdu
YEREL HABERLER Lastiği patlayan araç ağaca çaparak durdu
Hakkari’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Hakkari’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
İran sınırına 43 kilometre beton duvar örüldü
YEREL HABERLER İran sınırına 43 kilometre beton duvar örüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.