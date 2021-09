Hakkari’de korona virüsle mücadele çalışması

Hakkari Devlet Hastanesi yetkilileri, korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz geçişlere izin vermiyor.

Hakkari’de sağlık personelleri, esnafı dolaşıp aşı çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüsle mücadelede ön safta yer alan sağlık ekipleri, çalışmalarını büyük titizlikle sürdürüyor. Sıcak hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen fedakarca çalışan ekipler; mahalle, köy, yaylalarda sağlık hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor. Bir süre önce devlet hastanesi önünde stant kurarak yüzlerce vatandaşın aşı olmasını sağlayan Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Uğur Can Kara; aşı çalışması, vatandaşlarla olan diyalogu ve sıcak tavırlarıyla yöre halkı tarafından takdir ediliyor. Hastanenin tüm birimlerini sıkı denetim altına alan ve maskesiz girişlere izin vermeyen hastane yönetimi, korona virüs tedbirlerini elden bırakmıyor. Hastane kapısında bekleyen güvenlik görevlileri ise maskesi olmayan vatandaşları nazik bir dille uyararak, maskesiz içeri girmelerine müsaade etmiyor.

Başhekimi Uzman Dr. Uğur Can Kara’nın ve hastane yönetiminin alkışlanacak hareketler sergilediğini belirten hasta yakınları, hastaneye giderken çok iyi karşılandıklarını ve her zaman pandemi kuralarına uyulması konusunda kendilerinin uyarıldığını ifade ederek kendilerine teşekkür ettiler.

