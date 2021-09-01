Hakkari’de korona virüsle mücadele çalışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de korona virüsle mücadele çalışması

İHA

Hakkari’de korona virüsle mücadele çalışması

Hakkari Devlet Hastanesi yetkilileri, korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz geçişlere izin vermiyor.
Hakkari’de sağlık personelleri, esnafı dolaşıp aşı çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüsle mücadelede ön safta yer alan sağlık ekipleri, çalışmalarını büyük titizlikle sürdürüyor. Sıcak hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen fedakarca çalışan ekipler; mahalle, köy, yaylalarda sağlık hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor. Bir süre önce devlet hastanesi önünde stant kurarak yüzlerce vatandaşın aşı olmasını sağlayan Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Uğur Can Kara; aşı çalışması, vatandaşlarla olan diyalogu ve sıcak tavırlarıyla yöre halkı tarafından takdir ediliyor. Hastanenin tüm birimlerini sıkı denetim altına alan ve maskesiz girişlere izin vermeyen hastane yönetimi, korona virüs tedbirlerini elden bırakmıyor. Hastane kapısında bekleyen güvenlik görevlileri ise maskesi olmayan vatandaşları nazik bir dille uyararak, maskesiz içeri girmelerine müsaade etmiyor.
Başhekimi Uzman Dr. Uğur Can Kara’nın ve hastane yönetiminin alkışlanacak hareketler sergilediğini belirten hasta yakınları, hastaneye giderken çok iyi karşılandıklarını ve her zaman pandemi kuralarına uyulması konusunda kendilerinin uyarıldığını ifade ederek kendilerine teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım Müdürlüğü çalışanları Sat Buzul Göllerinde çöp topladı
YEREL HABERLER Tarım Müdürlüğü çalışanları Sat Buzul Göllerinde çöp ...
Şehit Mehmet Ceylan yolu asfaltlandı
YEREL HABERLER Şehit Mehmet Ceylan yolu asfaltlandı
4 kardeş okul masraflarını çıkartmak için kitap satıyor
YEREL HABERLER 4 kardeş okul masraflarını çıkartmak için kitap ...
Sanatçı Ahmet Öngel'den Zafer Bayramı konseri
YEREL HABERLER Sanatçı Ahmet Öngel'den Zafer Bayramı konseri
Lastiği patlayan araç ağaca çaparak durdu
YEREL HABERLER Lastiği patlayan araç ağaca çaparak durdu
Hakkari’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Hakkari’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
İran sınırına 43 kilometre beton duvar örüldü
YEREL HABERLER İran sınırına 43 kilometre beton duvar örüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.