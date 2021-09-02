Yenilenen fıskiyelerle Hakkari rengarenk oldu

Hakkari Belediyesi tarafından yenilenen fıskiyelerle kent merkezi rengarenk oldu.
Belediye hizmet binası önündeki fıskiyelerle Altay Caddesi üzerindeki Kent Park’ta bulunan havuz ve fıskiyeler Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenilendi. Kentin iki ayrı noktasının su fıskiyeleriyle süslenmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden vatandaşlar, kent merkezine ayrı bir renk katan havuz ve süslü fıskiyelerden dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.