Şemdinli’de orman yangını Dün çıkan yangının yerleşim yerine sıçramaması için ekipler mücadele veriyor

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ederken, ekipler ise alevlerin yerleşim alanına sıçramaması için büyük mücadele veriyor.

İlçeye bağlı Nehri köyü Güzelkaya mezrasında dün öğlen saatlerinde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın büyüyerek devam ediyor. Şemdinli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, orman şefliği, güvenlik birimleri ve vatandaşların müdahale ettiği yangın, arazinin engebeli ve dağlık olması ve rüzgârın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim alanına ulaşmaması için yoğun çaba harcanıyor.

Şemdinli Belediyesi İtfaiye Amiri Ufuk Bilicer, dün öğle saatlerinde kendilerine ihbar geldiğini belirterek, “Hemen olay yerine geldik. Köyün içinde yangının öncelikle evlere sıçramasını engelledik. Kepçeler yol açtıktan sonra yangının yoğun olduğu bölgeye geldik. İki tarafa da ulaşabildiğimiz kadar müdahale ediyoruz. Ancak yangın rüzgarın etkisiyle ters yönde esince istemediğimiz yerlere kadar sıçradı. Yangın yoğun şekilde devam ediyor. Biz köydeki evlere sıçramaması için elimizden geleni yaptık. Belediye olarak tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Tabi burada yangına korucular, köylüler, orman şefliğindeki ekiplerle birlikte müdahale ediyoruz” dedi.

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