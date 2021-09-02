Vali Akbıyık Fotosafari ve Doğa Festivaline katıldı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde düzenlenen 3. Fotosafari ve Doğa Festivali devam ediyor.

Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesi tarafından organize edilen festivale Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Hakkari Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Akbıyık ve beraberindeki heyet, festival kapsamında 21 sporcunun katılımıyla Geçimli köyünde gerçekleştirilen 35 kilometrelik bisiklet yarışmasının startını verdi. Vali Akbıyık, yarışmanın sonunda dereceye giren sporcuları tebrik ederek ödüllerini de verdi.

Vali Akbıyık, farklı illerinden gelen fotoğrafçı, sporcu ve misafirlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Vali Akbıyık, daha sonra Çukurca Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve hizmet vermeye başlayan 8 odalı Zap Butik Oteli'nde incelemelerde bulunarak, Belediye Başkanı Ensar Dündar'dan bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.