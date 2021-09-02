Hakkari'de açık hava sinema günleri etkinliği düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de açık hava sinema günleri etkinliği düzenlendi

İHA

Hakkari'de açık hava sinema günleri etkinliği düzenlendi

Hakkari Belediyesi tarafından 'Hakkari’de Hayat Var' sloganıyla başlatılan açık hava sinema günleri etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Altay Caddesi Kent Parkı'nda halka ücretsiz olarak açık havada sinema etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlara belediye ekipleri tarafından patlamış mısır ikramında bulunuldu. Halkın arasında yerini alan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye olarak her gün yeni bir hizmeti çocuklara, kadınlara ve erkeklere ulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti. "Hakkari'de Hayat Var" dediklerini belirten Vali Akbıyık, "Bu hayatı da belediye olarak sanat sokağı ile cadde giydirme ile parklarla güzelleştirdik. Bugün de çocuklarımız için yeni bir eğlence başlattık. Hakkari'de sinema günleri perşembe ve cumartesi günleri Hakkarililerin hizmetine yeni güncel filmlerimizi Kent Park'ta gösterime sunacağız. Sanat sokağı çalışmalarımız da devam ediyor. Parklarımızın her türlü eksiliği giderildi. İnşallah vatandaşlarımız mutlu, güzel bir sinema gününü yaşarlar.'' ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Vali Yardımcıları Tevfik Kumbasar, Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şemdinli’de orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Şemdinli’de orman yangını kontrol altına alındı
Vali Akbıyık Fotosafari ve Doğa Festivaline katıldı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık Fotosafari ve Doğa Festivaline katıldı
Şemdinli’de orman yangını Dün çıkan yangının yerleşim yerine sıçramaması için ekipler mücadele veriyor
YEREL HABERLER Şemdinli’de orman yangını Dün çıkan yangının yerleşim ...
Yenilenen fıskiyelerle Hakkari rengarenk oldu
YEREL HABERLER Yenilenen fıskiyelerle Hakkari rengarenk oldu
Çukurca Fotosafari ve Doğa Festivali başladı
YEREL HABERLER Çukurca Fotosafari ve Doğa Festivali başladı
Yaralı bulunan kerkeneze şefkat eli
YEREL HABERLER Yaralı bulunan kerkeneze şefkat eli
Yüksekova'da 23 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüksekova'da 23 kilo eroin ele geçirildi
Hakkari’de "Bir Dolap Kitap, Bir Dolap Oyuncak" projesi
YEREL HABERLER Hakkari’de "Bir Dolap Kitap, Bir Dolap Oyuncak" ...
Hakkari’de korona virüsle mücadele çalışması
YEREL HABERLER Hakkari’de korona virüsle mücadele çalışması
Tarım Müdürlüğü çalışanları Sat Buzul Göllerinde çöp topladı
YEREL HABERLER Tarım Müdürlüğü çalışanları Sat Buzul Göllerinde çöp ...
Şehit Mehmet Ceylan yolu asfaltlandı
YEREL HABERLER Şehit Mehmet Ceylan yolu asfaltlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.