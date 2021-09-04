Sınırda bu sefer halay sesleri yankılandı Rengi Hakkari ekibi Çukurca’da festivale renk kattı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bu yıl düzenlenen ‘3. Fotosafari ve doğa sporları festivali’ renkli anlara sahne oldu.

Bu yıl düzenlenen ‘3. Fotosafari ve doğa sporları festivaline’ ülkenin birçok fotoğraf tutkunları katıldı. Çukurca’ya gelen katılımcılar vatandaşların evlerinde misafir olurken, Çukurca Belediyesi ve Çukurca Kaymakamlığının organize ettiği rafting, bisiklet yarışı, doğa sporları ve yamaç paraşütü gibi etkinliklere katılan doğa ve spor severler dolu dolu zaman geçirdikleri güzel bir program hazırlandı. Hakkari Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Rengi Hakkari Sanat Topluluğu Çukurca da bulunan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki alanda verdiği etkinlikte festivale katılan misafirlere doyumsuz anlar yaşattı. Rengi Hakkari Sanat Topluluğu tarafından verilen konserde Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde halay çeken misafirlere İlçe Kaymakamı Hasan Kurt, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ve ilçe sakinleri de eşlik etti.

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