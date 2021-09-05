Hakkari'nin aşılamadaki başarısına türkü ve halaylı kutlama



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'de türkücü Aydın Aydın, koronavirüs risk haritasında mavi kategoriye geçen kentin başarısını türkü besteleyerek kutladı. Aydın, türküyü bir düğünde halay çekerek söyledi. Aynı düğüne katılan Hakkari Valisi İdris Akbıyık da "Hakkari'de koronavirüs ile mücadelede gerçekten büyük gayret sarf ediyoruz. İnşallah hedefimiz; bu başarımızı yüzde yüz yapmak. Aşılama oranında şu an yüzde 82'lerdeyiz" dedi.

Çevre, doğa katliamları, trafik, kadına yönelik şiddet, koronavirüs gibi toplumu yakından ilgilendiren konuları çektiği kliplerle gündeme taşıyan türkücü Aydın Aydın, koronavirüs risk haritasında mavi kategori ile Türkiye'nin en iyi illeri giren Hakkari'nin başarısını, 'Aşı olalım aşı, dinlemeyelim kimseyi' isimli türkü besteleyerek kutladı. Türkücü Aydın, Bağışlı köyünde yeğeni Hamdullah ve Perihan Aydın çiftinin düğün törenine katıldı. 2 gün, 2 gece süren düğüne Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Ak Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Hakkari İl Emniyet Müdürü Selavat Mete Pınar, Ak Parti Yüksekova ilçe Başkanı Fatih Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sağlık ekipleri de düğün alanında çadır kurup aşılama yaptı. Çadırda ikinci doz aşısını olan türkücü Aydın, aşı ile ilgili bestelediği türküyü söyleyerek herkesi halaya davet etti.

Düğüne katılan Hakkari Valisi Akbıyık da kentte koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanlarının yoğun bir çalışma yürüttüğünü, aşılama oranının yüzde 82 olduğunu söyledi. Akbıyık "Aşılama oranımızın en yüksek olduğu Bağışlı köyümüz yüzde yüz aşılama oranı tamamlamıştır. Sanatçımız Aydın Aydın, aşıyla ilgili çok güzel bir türkü yaptı. Biraz önce onun da halayını çektik. Girişte sağlık müdürlüğümüzün ekipleri düğüne gelen herkesi aşı olup olmadıklarını sorup aşıladı. Hakkari´de korona ile mücadelede gerçekten büyük gayret sarf ediyoruz. Sadece sağlıkçılarımız değil; polisimiz, jandarmamız, muhtarlarımız, sanatçılarımız ve basınımızla hep birlikte özellikle aşılama oranını yükseltmeye çalışıyoruz. Yine korona ile mücadelede her türlü tedbire uymak için gerekli gayreti, çabayı gösteriyoruz. İnşallah hedefimiz; yüzde yüz yapmak. Şu anda yüzde 82´lerdeyiz. Bir vatandaşımızın kaybına dahi tahammülümüz yok. Koranın şakası yok. Girdiği eve acı getiriyor. Allah korusun memleketimizi inşallah bu illetten Hakkari olarak, bağışlı olarak tüm Türkiye olarak kurtulacağız" diye konuştu.

Düğüne katılan AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ise Hakkari'nin aşılama oranını kutladığını belirterek "Biz de Van olarak bunu hayal ediyoruz. İnşallah biz de yakında mavi kategoriye geçeceğiz. Aşı olmayı tavsiye ediyorum. Aşıdan daha önemli bir sorunumuz yoktur. Dünyaevine giren çiftlerimize hayırlı olsun diliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Merkez Yaşar KAPLAN

2021-09-05 12:09:05



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