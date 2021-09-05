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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkücü Aydın Aydın aşıya dikkat çekmek için düğünün ortasında aşı oldu

İHA

Türkücü Aydın Aydın aşıya dikkat çekmek için düğünün ortasında aşı oldu

– Korona virüs aşı haritasında mavi kategoride yer alan Hakkari’de bir düğüne katılan Vali İdris Akbıyık ve Hakkarili türkücü Aydın Aydın, vatandaşları aşı olmaya davet etti. Aydın Aydın düğün alanında aşısını da oldu.
Hakkari'nin Bağışlı köyünde yeğeninin düğününde aşı için bestelediği türküyü söyleyip düğününe katılan misafirleri aşı olmaya davet eden, kendisi de düğün alanında aşısını yaptıran türkücü Aydın Aydın, Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve misafirlerle birlikte korona virüs aşı türküsü eşliğinde halay çekti. İki yıl önce ‘korona var öpme’ adlı türküyü yapan Aydın Aydın, bu kez de korona aşısı için türkü yaptı. Düğünde misafirlere seslenen Aydın Aydın, “Aşı olalım, kurtulalım bu illetten” dedi.
Hakkari’nin aşı haritasında yaklaşık bir aydır mavi kategoride olduğunu söyleyen Vali İdris Akbıyık, Hakkari halkının bu konuda çok duyarlı olduğunu belirterek tebrik etti. Vali Akbıyık düğünde yaptığı konuşmada, vatandaşların çoğunun aşılı olduğunu söyledi.
Düğüne AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve çok sayıda misafir katıldı.

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