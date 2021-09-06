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Vali Akbıyık, öğrencilerin heyecanına ortak oldu Hakkari'de 2021-2023 eğitim-öğretim açılışı törenle yapıldı

İHA

Vali Akbıyık, öğrencilerin heyecanına ortak oldu Hakkari'de 2021-2023 eğitim-öğretim açılışı törenle yapıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu’nda, 20212022 eğitimöğretim yılının açılış programına katılarak öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu.
Ülke ve il genelinde alınan salgın tedbirleri kapsamında, ilkokul, ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür tarafından karşılanan Vali Akbıyık, öğrencilerin kendilerine çiçek takdiminden sonra öğretmen ve öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı törenine katıldı. İlk ders zilinin çalınmasıyla birlikte öğrenciler, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sınıflarına geçti. Ardından 17 okulda yenilenen öğretmenler odaları hakkında İl Müdürü Bilal Gür’den bilgi alan Vali Akbıyık, şık bir tasarımla öğretmenlerin daha rahat ve huzurlu bir ortamda dinlenmelerine olanak sağlayacak olan yeni öğretmenler odasının hayırlı olmasını dileyerek öğretmenlerle bir araya geldi.
Hakkari'deki okulların fiziki şartlarının iyi bir durumda olduğunu, tüm okullarımızın yeni eğitimöğretim yılına hazır olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, aşı, maske, mesafe ve hijyen uyarısıyla öğretmenlere başarı diledi. Vali İdris Akbıyık, İl Müdürü Bilal Gür'le birlikte sosyal mesafe kuralı çerçevesinde sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet edip, onlara kitap ve kırtasiye seti hediye etti. Öğrencilerin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Vali Akbıyık, "Bugün, 20212022 eğitimöğretim yılına sizlerle giriyoruz, sizin kadar mutluyuz. İnşallah hiçbir kesinti olmadan bundan sonra sağlıkla derslerimize, eğitimimize devam edeceğiz. Hakkari’de göreve başladığım günden bu yana birinci meselemiz ve gündemimiz eğitim olmuştur. Tek gayemiz, vatanını, milletini seven, gören, araştıran, merak eden idealleri ve hayalleri olan nesiller yetiştirmek. Bunun yolu da hiç şüphesiz ki okumaktan, kitaplardan geçiyor. Bir Kitap Bir İnsan Projemizle, çok geniş kitlelere ulaşarak okuma sevgisini, okuma kültürünü aşıladığımızı düşünüyorum. Bu kampanyamızla kitap okuma oranını inşallah daha da artıracağız ve Hakkari eğitimde kaliteye oynayacak" diyerek yeni eğitimöğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Pandemi tedbirleri nedeniyle velilerin kabul edilmediği açılış töreninde, İl Emniyet Müdürlüğü'nden Toplum Destekli Polisler de öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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