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Yüksekova'da 3.9 büyüklüğünde deprem

DHA

Yüksekova'da 3.9 büyüklüğünde deprem


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın (AFAD) merkez üssünü Yüksekova ilçesi Yürekli köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 15.20'de meydana geldi. Yerin 7,59 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezi ve bağlı köylerde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-09-06 17:17:38

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