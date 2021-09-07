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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova'da 'sarı altın' hasadına başlandı

İHA

Yüksekova'da 'sarı altın' hasadına başlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'sarı altın' olarak nitelendirilen mısırın hasadına başlandı.
Yüksekova merkeze bağlı Demirkonak köyünde biçerdöverlerle mısır hasadı yapıldı. Hasadı beraber yapan çiftçiler kış hazırlığına da başladı. Geçen yıl 10 bin dekar olan mısır ekim alanı, bu yıl 17 bin dekarı geçerken, sulu tarım dolayısıyla kuraklıktan etkilenmeyen mısır üretiminde sağlanan verim çiftçiyi memnun etti. Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin çiftçiyi doğru yönlendirmesiyle verim kaybı yaşanmadan doğru tarım yapılması sonucunda iyi verim alınmasıyla 45 ton silajlık mısır elde edildi.
Bu sene hasadın verimli geçtiği belirten Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, ’’Bugün Demirkonak köyümüzde çiftçilik yapan Şeraffetin Ertuğrul’un mısır bahçesindeyiz. Bizde eşlik ederek silajlık mısır hasadını yaptık. Bu bölgede bulunan Demirkonak, Çukurca köylerimizde Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin öncülüğünde yonca, buğday, mısır, arpa ve fasulye silajlık ekimini yaptık, bugün de hasadını gerçekleştirdik. Yüksekova ilçemizde Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Hakkari Valiliği İl Özel İdaresinin katkılarıyla toplamda Yüksekova ilçemizde 86 ton tohum ekimini gerçekleştirdik. Bugün de bu tohumlarımızın bir kısmının hasadına başladık. Buna öncülük yapan Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifine teşekkür ederim’’ dedi.
Çiftçilik yapan Şeraffettin Ertuğrul, ’’Bu tohumları bize 5 ay önce Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafında verildi. Biz de ekimi yaptık ve çok emek verdik. Biz bu tarlayı her zaman 6 kişi olmak üzere sulamasını yaptık. Şimdi de hasat zamanına geldik. Şükür emeğimizi de hasadıyla alıyoruz. Bugün bize burada destek veren Yüksekova ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifine teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı.
Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Eylem Şener ise "’Biz de bugün burada çiftçilerimizle beraber hasada başladık ve çok güzel geçiyor. Biz de ilk kurulduğumuzdan beri bu tarım alana destek verdik vermeye de devam edeceğiz. İnşallah Yüksekova için kullandığımız ‘Yüksekova’da tarım seferberliği başladı’ adı altında tüm ilçeyi tarımla birleştireceğiz’’ şeklinde konuştu.

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