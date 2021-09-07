Jandarma trafik timlerinden sıkı denetim

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul servis araçlarını denetleyerek, öğrencilere maske dağıttı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek' projesi kapsamında Zap köyündeki Şehit Yarbay Mesut Kuru İlkokulu önünde okul servis araçlarının denetimi yapılarak, trafik kuralları konusunda bilgilendirileme yapıldı. Trafik timleri maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda da öğrencileri uyararak maske dağıttı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.