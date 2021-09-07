Jandarma trafik timlerinden sıkı denetim

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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul servis araçlarını denetleyerek, öğrencilere maske dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek' projesi kapsamında Zap köyündeki Şehit Yarbay Mesut Kuru İlkokulu önünde okul servis araçlarının denetimi yapılarak, trafik kuralları konusunda bilgilendirileme yapıldı. Trafik timleri maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda da öğrencileri uyararak maske dağıttı.

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