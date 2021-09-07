Cumhurbaşkanlığı Dijital Tırı Hakkari’de

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Dijital Tırı Hakkari’ye geldi.

19 Şubat'ta Edirne'den yola çıkan tır, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Bilecik, Niğde, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Muş, Batman, Mardin ve Şırnak’ın ardından Hakkari Kent Park'ta ziyarete açıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Türkiye’nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ait 'Dijital Tır'ı ziyaret etti. Tırda Vali Akbıyık’a bilimsel ve teknolojik zenginliklerle ilgili dijital sunumlar yapıldı. Kent Park’ta ziyaretçilerini ağırlayan “Dijital Tır” Cuma günü Hakkari’den ayrılacak. Salgın tedbirlerinin uygulandığı Dijital Tır’a ziyaretçiler tek tek alınırken, girişte maske dağıtımı yapı yapıldı. Kurulduğunda 40 metrekarelik bir iç alan hacmine sahip olan Dijital Tır’da ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor. Dijital Tır’ın içinde Harekete Duyarlı Ekran, 3 Boyutlu Sanal Kutu, Yeşil Perde ve Sihirli Ayna deneyim alanları bulunuyor.

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