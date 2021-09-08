Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı

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Serdar KARA/ ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, Zap Suyu'na kapılarak, sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çukurca ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Narlı köyündeki Zap Suyu'nda çalışma yapan rafting ekibi, ayının suya kapıldığını fark etti. Ekip, botla ayının suya kapıldığı bölgeye hareket etti. Rafting ekibi, ayıyı 1 saat süren çalışmalar sonucu iple kurtardı. Ayının kendilerine zarar vermemesi için de büyük çaba sarf eden ekip, ayaklarından yaralı hayvanı kıyıya çıkardı. İş makinesinin kepçesine koyulan ay, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ayıyı kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Çukurca Serdar KARA

2021-09-08 10:21:40



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