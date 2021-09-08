Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı (2)

YARALI AYI KURTARILAMADI
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Zap Suyu'na düşüp, rafting ekibince kurtarılan yarayı ayı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Koruma Merkezi'ne sevk edildi. Burada ameliyat altına alınan ayı, veterinerlerin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.Serdar KARA/ÇUKURCA,(Hakkari)-(DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Çukurca Serdar KARA
2021-09-08 13:16:01
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.