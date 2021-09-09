Vali Akbıyık sınır hatlarını ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sınır hatlarında ziyaretlerde bulundu.

Vali Akbıyık ve beraberindeki komutanlar, Türkiyeİran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla Yüksekovaİran sınır hattına yapılan 43 kilometrelik modüler duvar çalışmalarını yerinde denetledi. Vali Akbıyık daha sonrada İran sınırında bulunan Cengiz ve Ağaçlı üs bölgelerinde ülkemizin huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat nöbet tutan Kahraman Mehmetçik ve özel harekat polislerini ziyaret ederek görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

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