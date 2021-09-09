Sezaryenle doğum sonrası ölümde, eşinden ihmal iddiası



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ Devlet Hastanesi'nde, sezaryenle doğum yapan Fatma Gülbay (32), bir süre sonra fenalaşıp hayatını kaybetti. Eşinin ölümünde ihmal olduğunu öne süren Kerem Gülbay, otopsi sonuçlarından sonra suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Hakkari'de yaşayan Fatma Gülbay, 6 Eylül'de normal doğum için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gitti. Fakat yapılan tetkikler sonucu Gülbay, sezaryen doğuma alındı ve dünyaya erkek bir bebek getirdi. Operasyon sonrası servise alınan Gülbay, bir süre sonra fenalaştı. Doktorların müdahalelerine karşı Gülbay, kurtarılamadı. Gülbay'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Van'a gönderildi.

'BİZİMLE KONUŞTU FAKAT 5 DAKİKA SONRA FENALAŞTI'

Kerem Gülbay, eşinin sezaryenle doğum sonrası fenalaştığını belirterek, "Çocuğum doğumdan sonra kuvöze alındı. Eşimi de bizzat ailemle birlikte servise aldık. O dakikaya kadar eşim iyiydi, bizden su istedi. Bizimle konuştu fakat 5 dakika sonra fenalaştı. Tekrardan ameliyathaneye alındı. Doktorlar 3 saat boyunca müdahale etti fakat kurtaramadılar. Olayda doktorların ihmali olduğunu düşünüyoruz. Otopsi sonuçlarından sonra suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Hastane yetkilileri ise otopsi sonuçları sonrası açıklama yapacaklarını belirtti.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-09-09 15:17:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.