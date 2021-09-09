Sezaryenle doğum sonrası ölümde, eşinden ihmal iddiası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sezaryenle doğum sonrası ölümde, eşinden ihmal iddiası

DHA

Sezaryenle doğum sonrası ölümde, eşinden ihmal iddiası


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ Devlet Hastanesi'nde, sezaryenle doğum yapan Fatma Gülbay (32), bir süre sonra fenalaşıp hayatını kaybetti. Eşinin ölümünde ihmal olduğunu öne süren Kerem Gülbay, otopsi sonuçlarından sonra suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
Hakkari'de yaşayan Fatma Gülbay, 6 Eylül'de normal doğum için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gitti. Fakat yapılan tetkikler sonucu Gülbay, sezaryen doğuma alındı ve dünyaya erkek bir bebek getirdi. Operasyon sonrası servise alınan Gülbay, bir süre sonra fenalaştı. Doktorların müdahalelerine karşı Gülbay, kurtarılamadı. Gülbay'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Van'a gönderildi.
'BİZİMLE KONUŞTU FAKAT 5 DAKİKA SONRA FENALAŞTI'
Kerem Gülbay, eşinin sezaryenle doğum sonrası fenalaştığını belirterek, "Çocuğum doğumdan sonra kuvöze alındı. Eşimi de bizzat ailemle birlikte servise aldık. O dakikaya kadar eşim iyiydi, bizden su istedi. Bizimle konuştu fakat 5 dakika sonra fenalaştı. Tekrardan ameliyathaneye alındı. Doktorlar 3 saat boyunca müdahale etti fakat kurtaramadılar. Olayda doktorların ihmali olduğunu düşünüyoruz. Otopsi sonuçlarından sonra suç duyurusunda bulunacağız" dedi.
Hastane yetkilileri ise otopsi sonuçları sonrası açıklama yapacaklarını belirtti.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-09-09 15:17:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çukurca Belediyesinde ilçeye yeni taziye evi
YEREL HABERLER Çukurca Belediyesinde ilçeye yeni taziye evi
Vali Akbıyık sınır hatlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Akbıyık sınır hatlarını ziyaret etti
Hakkari’de sezaryen sonrası vefat eden kadının ölümünde 'ihmal' iddiası Hakkari Devlet Hastanesinde bir kadın, sezaryenle doğum yaptıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hakkari’de sezaryen sonrası vefat eden kadının ...
Çukurca Belediyesinin yaptığı halı saha da ilk maç yapıldı
YEREL HABERLER Çukurca Belediyesinin yaptığı halı saha da ilk maç ...
Hakkari'de kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Hakkari'de kan bağışı kampanyası
Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı (2)
YEREL HABERLER Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı ...
Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı
Yüksekova'nın bitmeyen çileli yolları
YEREL HABERLER Yüksekova'nın bitmeyen çileli yolları
Cumhurbaşkanlığı Dijital Tırı Hakkari’de
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Dijital Tırı Hakkari’de
Jandarma trafik timlerinden sıkı denetim
YEREL HABERLER Jandarma trafik timlerinden sıkı denetim
Yüksekova'da 'sarı altın' hasadına başlandı
YEREL HABERLER Yüksekova'da 'sarı altın' hasadına başlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.