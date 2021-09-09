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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akbıyık, devam eden yatırımları yerinde inceledi

İHA

Vali Akbıyık, devam eden yatırımları yerinde inceledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde devam eden yatırımları yerinde inceledi.
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Yüksekova Belediyesi, gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ilçenin kalkınması ve daha yaşanabilir hale gelmesine katkı sağlıyor. Çalışmalsrı yerinde inceleyen Vali Akbıyık, Yüksekova'nın etrafının şantiye alanına döndüğünü ve önemli projelerin yapıldığını belirtti.
Yüksekova yatırımlarla şahlanacak diyen Vali Akbıyık, ’’Projede yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonu, kapalı halı saha, açık halı saha, iki açık mini basketbol, voleybol sahası olacak. Yüksekova her alanda şehirleşiyor, yaşanabilir bir şehir oluşuyor. Yüksekova'da karayolları ve Devlet Su İşlerinin çalışmaları devam ediyor. Kaldırım ve asfalt konusunda eksiklikleri bitirmek için hepimiz büyük bir çaba içerisindeyiz. Belediyemizin çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir an önce su arıtma tesisini hizmete sokmak istiyoruz. TOKİ konutlarının anahtarlarını teslim etmek için eksiklikleri bitirmeye çalışıyoruz. Organize sanayimizde çalışmalar devam ediyor. Şu anda organize sanayinin parselasyon ve imar ihalesine çıktık. İnşallah en kısa zamanda onu bitirdikten sonra altyapısına gireceğiz. Çok kısa sürede bölgeyi istihdam merkezi yapmayı hedefliyoruz. İşsizlik ve istihdam sorununu çözmek istiyoruz. Özellikle İran, Irak ve bölgeden gelecek olan girişimcilerle burayı sanayinin merkezi yapmayı hedefliyoruz. Doğal gaz ihalemiz de yapıldı, iptal edildi. Bir an önce tekrar ihalesinin yapılması için takip ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 20'ye yakın okulumuzu bitirdik. Bunun 18'ini hizmete açtık. Hakkari'nin en büyük problemlerinden biri eğitim. Buna rağmen bu sene 20'ye yakın tıp fakültesini kazanan öğrencilerimiz oldu. 2018 yılında hiç tıp fakültesi kazanılamazken bu sayının bu sene artması büyük bir başarı’’ dedi.
Ardından çarşı merkezinde yürütülen yol ve kaldırım çalışmalarını inceleyen Vali Akbıyık, yetkililerden bilgi alarak çalışmaların hızlanması talimatını verdi.
Akbıyık'a Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş de eşlik etti.

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