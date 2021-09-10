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Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Kara’dan aşı çağrısı Başhekim Kara: "Aşı yapmayan 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti”

İHA

Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Kara’dan aşı çağrısı Başhekim Kara: "Aşı yapmayan 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti”

– Hakkari Devlet Hastanesi Başhekim Uğurcan Kara, bir süre önce Covid19 hastalığına yakalanan ve aşılarını yaptırmadığı tespit edilen 29 yaşındaki bir genci kaybettiklerini belirterek herkesi aşı olmaya davet etti.
Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uğurcan Kara, aşılarını yaptırmadığı için yeni tip korona virüs (Covid19) hastalığına yakalanan ve geçen sene dünya evine giren 29 yaşındaki bir çocuk babasının hayatını kaybetmesi üzerinde herkesin aşılarını yaptırması çağrısında bulundu. Makamında gazetecilere açıklama yapan Kara, "Geçtiğimiz haftalarda Covid19 hastalığına bağlı genç bir kardeşimiz 18 günlük yoğun bakım sürecinde yaşam mücadelesi verdikten sonra vefat etti. Covid19 hastalığı SarsCov2 virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Dünya genelinde yayılarak pandemiye neden olmuştur. Genel semptomları arasında öksürük, ateş, yorgunluk, kas ağrıları, tat, koku kaybı olmakla birlikte çok değişken belirti ve bulguları sahiptir. Çoğu kişide bu hastalık hafif seyrederken bazı hastalarda akut solunum sıkıntısı sendromu dediğimiz Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) tablosuna sebep olabilmektedir” dedi.
Virüsün mutasyona uğramasıyla virüsünün viral yükününde arttığını anımsatan Kara, ”Bu da genç bireylerde daha çok hastalık görülmesine, daha çok vaka görülmesine sebep oluyor. Geçtiğimiz haftalarda hastanemizde henüz daha 29 yaşında ek hastalığı olmayan bir yıllık yeni evli 2 aylık bir bebeği olan genç bir kardeşimizi kaybettik. Bu kayıp tüm sağlık çalışanlarını ve tüm ailesini derinden yaralamıştır. Vefat eden bu gencecik hastamızın maalesef Covid19 aşılarını yaptırmadığını tespit ettik. Özellikle hastanemizde ve diğer takip ettiğimiz sağlık kuruluşlarında gözlemlediğimiz kadarıyla yoğun bakıma yatan hastaların çoğunun aşısız kişiler veya aşını tamamlamamış kişilerden oluştuğunu görmekteyiz. Covid19 hastalığından korunmanın en etkili yöntemlerinden birisi aşılamadır. Hem kendimiz hem ailemiz için aşılarımızı yapmalıyız, aşılarımızı tamamlamalıyız. Ailemizin, kendi sağlığımızın, çevremizin, yaşlılarımızın, engellilerimizin sağlığını tehlikeye atmamalıyız. Tüm halkımızı, tüm vatandaşları aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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