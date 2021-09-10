Bakan Soylu Hakkari’de nikah törenine katıldı

Hakkari’yi ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Helikopterle Fatih Kışlasına iniş yapan Bakan Soylu, Vali yardımcıları Mustafa Emre Kılıç, Tevfik Kumbasar ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter ve partililer tarafından karşılandı. Altay Caddesi üzerinde bulunan Ulu Camide cuma namazına katılan Bakan Soylu’ya Vali ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, Ak Parti İl Başkanı A. Mutalip Özbek’de eşlik etti.

Cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla tek tek ilgilenerek dilekçelerine kabul eden Bakan Soylu, ziyaretlerini sürdürdü. Altay Caddesi üzerindeki tüm esnafları dolaşarak sorun ve sıkıntılarını dinleyen Bakan Soylu, esnafla birlikte çay içti. Bakan Soylu, vatandaşların sorunlarını dinleyerek, dilekçelerini aldı. Belediye ek binada bulunan nikah salonuna geçen Bakan Soylu ve beraberindeki Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şırnak Uludere Hilal köyü nüfusuna kayıtlı Perihan Babad, Gümüşhane Keltik Büyük Cami Mahallesinde ikamet eden Şenol Oral’ın nikahına katıldı.

Çiftin nikahını Vali Akbıyık kıyarken, şahitliğini ise Bakan Soylu, Ak Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek yaptı. Bakan Soylu, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Bakan Soylu daha sonra helikopterle Hakkari’den ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.